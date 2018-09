Urlauber auf Fischerbooten vor Mallorca: Pescaturismo erhält Innovationspreis

Der neue Fischerei-Tourismus auf Mallorca ist von der Balearen-Regierung in einer Gala am Donnerstag (27.9.) mit dem Preis für innovative Projekte in der Reisebranche ausgezeichnet worden.

Pescaturismo war vor zwei Jahren von Fischern auf Mallorca und den Nachbarinseln gegründet worden, um die sinkenden Einkünfte durch den Verkauf von Fischen durch die Mitnahme von Touristen auf ihren Booten zu verbessern. Nach einer zähen Anfangsphase, in der es Schwierigkeiten mit den Lizenzen gab, startete das Projekt 2017 durch. Rund 500 Urlauber gingen 2017 mit den Fischern auf Fang. Im laufenden Jahr verdoppelt sich diese Zahl nach Einschätzungen von Pescaturismo, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Preis der Balearen-Regierung zeichnet innovative Projekte in der Tourismus-Branche aus. Anfang des Jahres hatte Pescaturismus bereits einen Preis bei der Tourismusmesse Fitur erhalten. /tg