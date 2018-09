Wochenendwetter: Mallorca schafft auch im Herbst knapp 30 Grad

Playa de Muro am Freitagmorgen.

Playa de Muro am Freitagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Mit einem freundlichen und herbstlichen Sonne-Wolken-Mix startet Mallorca in das Wochenende. Am Freitag (28.9.) ziehen ab und an Wolken vorüber, meist aber ist der Himmel blau. Die Temperturen knacken zunächst nicht die 30-Grad-Marke, bei Spitzenwerten von 28 Grad laden die Strände aber weiterhin zum Baden ein. Nachts wird es bei Tiefstwerten zwischen 12 und 17 Grad inzwischen recht frisch.

Am Samstag (29.9.) gibt es ebenfalls nur wenige Wolken, die Temperaturen steigen leicht. Die 30-Grad-Marke wird laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet in Palma de Mallorca und Sa Pobla knapp erreicht. Im nördlichen Tramuntana-Gebiet liegen die Höchstwerte bei 25 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 15 und 18 Grad. Für Sonntag gilt im Prinzip die gleiche Vorhersage.

Zur neuen Woche hingegen muss wieder mit Regen und Gewittern gerechnet werden. Es wird kühler und windiger. /ff