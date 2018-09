Betrunkener greift Sanitäter auf Mallorca an

Ein Sanitäter ist am Freitagabend (28.9.) auf Mallorca von einem betrunkenen Patienten angegriffen worden, den er gerade im Krankenwagen behandelte. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Der Vorfall ereignete sich auf der Partymeile Punta Ballena in der Touristenhochburg Magaluf in der Gemeinde Calvià.

Demnach war der Krankenwagen wegen eines angeblich überfahrenen Passanten gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Betrunkene selbst ein Taxi auf der Straße attackiert hatte. Dabei erlitt der Mann eine Verletzung am Kopf. Als er behandelt wurde, beleidigte er den Sanitäter, schlug ihm auf die Brust und griff ihm an den Hals. Anwesende Polizisten konnten den Angreifer niederringen, der daraufhin mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Son Espases gebracht wurde.

Seit 2015 gelten Sanitäter laut spanischem Strafgesetzbuch als öffentlich Bedienstete. Ein Angriff auf sie kann mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden, da es als Angriff auf die Staatsgewalt gewertet wird. /pss