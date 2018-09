Deutscher Wanderer nach Sturz auf Mallorca gerettet

Rettungskräfte auf Mallorca haben am Sonntagmorgen (30.9.) einen deutschen Wanderer geborgen, der gestürzt war. Der Vorfall ereignete sich gegen zehn Uhr morgens an der Bucht Caló d'es Monjo in der Nähe von Peguera in der Gemeinde Calvià. Der 78-Jäahrige hatte sich beim Sturz eine Verletzung am Kopf zugezogen und konnte nicht weitergehen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trugen den Mann rund 15 Minuten über einen schmalen Wanderweg bis zu einem Krankenwagen, wo er behandelt wurde.