Fischer auf Mallorca rätseln über Strohballen im Meer

Einen ungewöhnlichen Fang haben Fischer auf den Balearen in den vergangenen Wochen mehrfach gemacht: In traditionellen Schleppnetzbooten wurden vor allem in der Meerenge zwischen Mallorca und Menorca Strohballen aus dem Wasser gefischt. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" in ihrer Ausgabe vom Sonntag.

Für die Fischer ist der ungewöhnliche Fang ein Ärgernis. Die Strohballen haben schon Schäden vcon über 12.000 Euro angerichtet. Woher sie stammen ist derweil unbekannt. Die Vereinigung der Fischer geht davon aus, dass entweder ein Schiff seine Fracht verloren hat oder das die Strohballen absichtlich ins Meer geworfen wurden.

Auch im Umweltministerium kann man sich den ungewöhnlichen Fund nicht erklären. Die Fischer fordern nun, dass festgestellt wird, wo sich noch Strohballen befinden, um diese zu entfernen. /pss