Genießen Sie die Sonne am Sonntag auf Mallorca... Foto: Livecams

Während der Sonntag (30.9.) noch recht sommerlich mit Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad daherkommt, soll der Montag uns zeigen, was Herbst bedeutet. Regen und Sturm dominieren. Auf der gesamten Nord-, Ost- und Westküste herrscht Warnstufe Gelb wegen starker Winde und Wellengang. Die Temperaturen gehen leicht auf 27 Grad herunter. Abends kühlt es sich bis auf 15 Grad ab.

Am Dienstag gilt Warnstufe Orange an der Nord-, Ost- und Westküste wegen starken Wellengangs. Vor allem im Norden der Insel werden Winde von bis zu 90 km/H erwartet. Im Inselinneren kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Die Temperaturen gehen leicht herunter. Am Mittwoch bitet sich ein ähnliches Bild. /pss