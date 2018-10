Neue Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr und Bergrettung auf Mallorca

Der Feuerwehr von Mallorca stehen ab sofort zehn neue Einsatzfahrzeuge der Marke Toyota zur Verfügung. Zwei davon sind für spezielle Rettungseinsätze der Bergwacht konstruiert. Feierlich weihte Inselratspräsident Miquel Ensenyat die Wagen am Montag (1.10.) auf dem Landgut Raixa ein.

Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll je eines der Löschfahrzeuge an die Orsfeuerwehren der Gemeinden Inca, Calvià, Llucmajor, Manacor, Artà, Felanitx, Sóller und Alcúdia gehen. Die zwei Vans, die besonders gut für Rettungsaktionen in den Bergen geeignet sind, gehen an die Bergrettungseinheiten von Inca und Sóller. Insgesamt lässt sich die Feuerwehr von Mallorca die Neuanschaffungen gut 571.000 Euro kosten.

Vorteil der neuen Wagen ist laut Inselratspräsident Ensenyat vor allem, dass sie sowohl zur Material-, als auch zur Personenbeförderung eingesetzt werden können. Vor allem die Sicherheit der Feuerwehrleute, aber natürlich auch die Chancen einer schnellen Rettung für die Opfer seien durch die neuen Fahrzeuge deutlich erhöht. /somo