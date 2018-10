Windböen und hohe Wellen: Warnstufe Orange auf Mallorca

Der Herbst zeigt sich in diesen Tagen von seiner windigen Seite auf Mallorca: Der spanische Wetterdienst hat für Dienstag (2.10.) Warnstufe Orange wegen hoher Wellen vor der Küste ausgegeben.

Am Montag gilt zunächst ab 20 Uhr Warnstufe Gelb, und zwar an der gesamten Nord-, Ost- und Südostküste. Am gesamten Dienstag wird sie auf Orange erhöht, im Nordosten von Mallorca kommt zudem Warnstufe Gelb wegen starker Windböen hinzu. Ab Mittwoch beruhigt sich das Meer, es gilt aber weiterhin Warnstufe Orange an der Nordostküste.

Warnstufen: Das bedeuten Gelb, Orange und Rot

War es am Sonntag noch durchgängig sonnig, ziehen im Laufe des Montags Wolken auf, hier und dort kann es regnen. Die Höchsttemperaturen gehen leicht auf 27 Grad herunter. Nachts kühlt es sich bis auf 15 Grad ab, im Gebiet der Tramuntana bis auf 10 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Dienstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Schauern. Erwartet werden Windböen bis zu 90 Stundenkilometern. Die Temperaturen erreichen nur noch Werte von maximal 23 Grad. In der Nacht liegen die Tiefsttemperaturen bei 15 Grad.

Am Mittwoch geht es durchwachsen weiter, die Temperaturen sinken weiter, bevor am Donnerstag dann wieder Wetterbesserung in Sicht ist. /ff