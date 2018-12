Zweimaster vor Palma de Mallorca gestrandet

Die "Sea Spirit" in einer verzwickten Situation.

Die "Sea Spirit" in einer verzwickten Situation. Foto: Lars Kreye

Nein, anlegen wollte der da nicht. Der Zweimaster "Sea Spirit" ist am Montagmorgen vor Mallorca in Seenot geraten und wurde vom Wind an die Pumpstation auf Höhe des Innenstadtrings von Palma de Mallorca gedrückt.

Die Polizei sperrte den Fahrrad- und Teile des Fußgängerweges, weil von den Masten eine Gefahr ausging. Während die Mannschaft bei eingeholten Segel versuchte, weiteren Schaden von dem Schiff abzuwenden, kreuzte ein Rettungsboot auf.

"Ich weiß nicht genau, was passiert ist, das Schiff wurde gegen die Felsen gedrückt", sagte eine Frau, deren Freund Besitzer des Schiffes ist. Bevor die "Sea Spirit" in Schlepp genommen werden kann, muss geprüft werden, ob sie Leck geschlagen hat. /lk