500 Teilnehmer bei Demo für den Erhalt der Zementfabrik

Am Samstag (3.11.) haben rund 500 Menschen friedlich in Lloseta für den Erhalt der dort ansässigen Zementfabrik demonstriert. Sie marschierten von der Fabrik zum Rathausplatz, wo ein Manifest verlesen wurde in dem es hieß, dass Mallorca eine Industrie brauche. Aufgerufen wurde zu der Demonstration von den Gewerkschaften UGT und CCOO.

Der mexikanische Betreiber Cemex hatte angekündigt, das Werk stilllegen zu wollen. Auf dem Spiel stehen 104 Werks-Arbeitsplätze, hinzukommen etwa 150 weitere von Zulieferern. Die Gewerkschaften hatten kritisiert, dass Cemex nicht über den Erhalt von Arbeitsplätzen verhandeln wolle. /lk