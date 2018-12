Umweltschützer kritisieren Militärfahrzeug-Treffen auf Mallorca

Der Umweltschutzverband Gob hat am Samstag (24.11.) ein Treffen von Militärfahrzeugen auf Mallorca kritisiert. Der Club "Històrics" hatte vom 16. bis 18. November ein Treffen auf der Insel organisiert. 35 historische Fahrzeuge hätten bei einem Ausflug in die Tramuntana erheblichen Schaden angerichtet, schreibt Gob in einer Pressemitteilung.

Die Militärfahrzeuge sind auf unbefestigten Wegen in den mallorquinischen Bergen gefahren. "Diese waren durch die starken Regenfälle in den vergangenen Wochen schon in keinem guten Zustand", so die Naturschützer. Das Auto-Treffen hätte die Situation nun unnötig verschlimmert. Die Wege seien nun für die Förster und Rettungswagen in Notfällen kaum noch zu befahren.

Gob hat die Vorfälle beim Umweltamt vom Inselrat angezeigt und erhofft sich eine Sanktion gegen die Teilnehmer. /rp