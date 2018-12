Pilzsammler auf Mallorca werden Opfer von Autoknacker

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, der systematisch Pkw von Pilzsammlern geknackt haben soll. In mindestens sieben Fällen wurden aus dem Wageninnern Handys und Bargeld gestohlen, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag (26.11.) heißt.

Zu den Vorfällen war es im November gekommen. Der Mann habe systematisch Personen abgepasst, die ihr Fahrzeug am Wegesrand parkten, um Pilze zu sammeln. Zu allen Diebeszügen kam es in der Gegend von Comuna de Lloret. Der Mann brach die Seitenfenster auf und verschaffte sich so Zugang de den Fahrzeugen.

Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann wegen ähnlicher Delikte mehrfach vorbestraft ist. /ff