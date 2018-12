Temperaturen auf Mallorca klettern wieder auf knapp 20 Grad

Port d´Andratx am Dienstagmittag.

Nach dem windigen und wolkigen Start in die Woche hat die Sonne wieder auf Mallorca das Sagen. Am Mittwoch (28.11.) zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, der Wind weht schwach. Die Temperaturen klettern auf knapp 20 Grad, im Gebiet der Tramuntana bis auf Werte um die 15 Grad. Nachts wird es frisch bei Tiefsttemperaturen zwischen 4 und 8 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Am Donnerstag geht es nach möglichem Morgennebel weiter mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen bleiben stabil, nachts wird es etwas frischer. Der Wind bleibt schwach.

Für Freitagmorgen prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet ein erhöhtes Regenrisiko, die Tagestemperaturen sind im Sinkflug. Der Wind kann ortsweise auffrischen. Ähnlich geht es am Wochenende weiter - ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, ein bisschen Wind. /ff