Der goldene Mallorca-Herbst geht weiter

Sonne, so weit das Auge reicht: Palma de Mallorca am Mittwochvormittag (28.11.). Foto: MZ-Livecams

Der goldene Herbst auf Mallorca geht vorerst weiter. Am Mittwoch (28.11.) scheint auf der Insel die Sonne vom meist wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen steigen rund um Palma de Mallorca und Inca auf knapp 20 Grad, während es an der Nordwestküste und der Ostküste ein wenig kühler bleibt. In der Nacht auf Donnerstag gehen die Temperaturen vor allem in der Inselmitte auf frische 7 Grad zurück, am Meer bleibt es bei zweistelligen Werten.

Der Donnerstag zeigt sich dann mit mehr Wolken, die Sonne spitzt aber immer wieder durch. Es bleibt genauso mild wie am Vortag. In der Nacht nimmt die Bewölkung weiter zu. Die Tiefsttemperaturen liegen daher bei knapp 10 Grad in der Inselmitte und bei knapp 14 Grad in Palma de Mallorca. Der Freitag bringt dann voraussichtlich mal ein paar Regentropfen. Am Samstag wird es aber schon wieder trocken und schön.

Liebe Leser: Kommen Sie auf die Insel, in Deutschland ist fast flächendeckend eine Woche Regen angekündigt. /jk