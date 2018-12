Zwei deutsche Kletterer auf Mallorca gerettet

Einsatz in sa Gubia.

Einsatz in sa Gubia. Foto: Paco Rueda

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Guardia Civil auf Mallorca haben am Dienstag (27.11.) zwei deutsche Kletterer gerettet, die im Gebiet von sa Gubia bei Bunyola in Not geraten waren. Die Rettungsaktion erwies sich wegen der einsetzenden Dämmerung und dem unwegsamen Gelände als schwierig.

Zu dem Einsatz kam es gegen 17.30 Uhr, nachdem die Rettungszentrale alarmiert worden war. Einer der Freizeitsportler - das Alter gibt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mit 53 an - war demnach rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich im Gesicht verletzt. Der zweite Kletterer saß in einer Höhe von rund 40 Metern Höhe fest.

Während sich eine Mannschaft darum kümmerte, den Verletzten bis zum Standort des Krankenwagens zu transportieren, rettete die zweite Mannschaft den mit einem Seil gesicherten zweiten Kletterer. Der Einsatz konnte gegen 19 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden. /ff