Wurde bei Ihnen auf Mallorca eingebrochen? Konfisziertes Diebesgut wird ausgestellt

Die Guardia Civil hat eine Einbrecherbande hochgenommen. Wie aus einer Pressemitteilung von Donnerstag (29.11.) hervorgeht, nahmen die Beamten sechs Personen fest, die insgesamt 35 Einbrüche auf Mallorca verübt haben sollen.

Dabei handelt es sich um Wohnungen in den Gemeinden Marratxí, Calvià und Llucmajor. Die Guardia Civil fand das Diebesgut und stellt es nun zur Abholung bereit.

Wenn bei Ihnen eingebrochen wurde, können Sie Donnerstag (29.11.), Freitag (30.11.) und Montag (3.12.) in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf der Wache der Guardia Civil in der Calle Manuel Azaña in Palma de Mallorca prüfen, ob Sie etwas wiederfinden. /rp