Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf Inca-Autobahn

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Mallorca am Freitagmorgen (30.11.), in dem zwei Pkw und ein Motorrad verwickelt waren, sind fünf Personen verletzt worden. Zwei der Verletzten mussten mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Nach ersten Informationen schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr.

Zu dem Unfall kam es gegen 6.10 Uhr auf der Inca-Autobahn in Richtung Inca, auf Höhe des Baumarkts Bauhaus. Die Fahrerin eines Pkw mit drei Insassen verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es überschlug sich mehrfach, kollidierte mit einem Pkw sowie einem Motorrad und kam auf dem Mittelstreifen zum Liegen.

Während die Verletzten in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden, leitete die Guardia Civil eine Untersuchung zum Unfallhergang ein. /ff