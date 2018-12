Tolles Wetter am Wochenende auf Mallorca

Alles kann, nichts muss, so können die Pläne fürs Wochenende lauten. Zumindest das Wetter lässt es zu. Es wird sonnig auf Mallorca.

Das Wetter am Freitag (30.11.) täuscht etwas über die schönen Aussichten hinweg. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix, der ortsweise leichten Nieselregen mit sich bringen kann. Am Abend drohen im Norden der Insel stärkere Schauer und Gewitter.

Die Höchsttemperaturen liegen inselweit bei 18 Grad. In der Nacht kühlt es auf 8 Grad in Palma de Mallorca, 11 Grad in Sa Pobla und 13 Grad in Felanitx ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Das schlechte Wetter verzieht sich am Samstagmorgen. Danach kommt die Sonne raus und hält sich auch den ganzen Tag am Himmel über Mallorca. Die Tagestemperaturen sind im Vergleich zum Vortag unverändert, nachts wird es bei 5 Grad jedoch kühler.

Am Sonntag tauchen vereinzelte Wolken auf, die Gefahr auf Regen besteht aber nicht. Die Höchsttemperaturen nähern sich dann wieder den 20 Grad. /rp