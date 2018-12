Es wird schön, aber zum Teil bewölkt auf Mallorca

Sonne satt in Port de Sóller am Samstagmorgen (1.12.).

Nachdem es am Freitag (30.11.) so aussah, als wäre das Wochenende auf Mallorca geeignet, um ein ausgiebiges Sonnenbad zu nehmen, zeigen sich nun am Samstag (1.12.) doch so einige Wolken am Himmel über der Insel. Zwar soll es bis auf einzelne kurze Schauer im Norden trocken bleiben, doch kommt die Sonne nicht so zum Zug wie zunächst erwartet. Kein Grund zur Panik allerdings sind die Temperaturen, die inselweit auf 15 bis 17 Grad steigen. Nur an der Westküste bleibt es mit 12 Grad etwas kühler.

In der Nacht wird es vor allem in der Inselmitte empfindlich kalt. Es kann örtlich auf 5 Grad runtergehen. Der Sonntag beginnt dann meist sonnig, bevor es sich in einigen Teilen der Insel zuzieht. Im Osten ist die Chance auf Sonne tendenziell größer. Die Temperaturen steigen wieder bis auf 19 Grad.

Und wer am Montag und Dienstag frei hat, der kann sich freuen: Die Wolken verziehen sich immer mehr, die Temperaturen reißen wieder die 20-Grad-Marke. Von Winter ist also weiterhin auf der Insel nichts zu sehen. /jk