Spanisches Militär baut nach Flutkatastrophe Brücke auf Mallorca auf

Spezialisten der spanischen Streitkräfte haben am Sonntagmorgen (2.12.) damit begonnen, einen Ersatzbau für eine bei der Überschwemmungskatastrophe im Osten von Mallorca eingestürzte Brücke nahe Artà zu installieren. Die 15 Meter lange Militärbrücke wird in einer Höhe von rund vier Metern über dem Bachbett des "Torrent des Revolts" angebracht und soll am Montag (3.12.) asphaltiert werden, damit die Verbindung ab Dienstag genutzt werden kann. Der Streckenabschnitt der Ma-12 am westlichen Ortsausgang von Artà ist seit dem Einsturz der Brücke am 9. Oktober unpassierbar.

Der Bau der Brücke selbst soll rund 24 Stunden in Anspruch nehmen. Das Bauwerk ist für ein Gesamtgewicht von 69 Tonnen ausgelegt, allerdings tragen die Pfeiler nur ein Maximalgewicht von 30 Tonnen, weshalb Fahrzeuge mit einem höheren Gewicht die Brücke nicht befahren dürfen.

Nach den Überschwemmungen Anfang Oktober hatte die Abordnung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen beim Militär um den Aufbau einer derartigen Brücke gebeten. Das spanische Verteidigungsministerium genehmigte den Bau.

Bei den Überschwemmungen am 9. Oktober waren rund um die Orte Artà, Sant Llorenç des Cardassar, Colònia de Sant Pere und s'Illot 13 Menschen ums Leben gekommen. /jk