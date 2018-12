Deutscher nach Kennzeichen-Trick im Flughafen-Parkhaus verurteilt

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Montag (3.12.) einen Deutschen verurteilt, der mit einem Trick Parkgebühren am Flughafen geprellt hatte. Der 55-Jährige muss ein Bußgeld zahlen und kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatte der 55-Jährige den Geländewagen seiner Frau für längere Zeit im Parkhaus des Flughafens abgestellt, und das insgesamt sechs Mal zwischen Januar und Juli 2013. Gezahlt hat er dafür angeblich aber jeweils weniger als einen Euro. In einem Fall hatte er 15 Cent statt 195 Euro bezahlt. Insgesamt wird der Schaden auf mehr als 1.200 Euro beziffert.

Der Mann hatte das Kennzeichen des Fahrzeugs ausgetauscht. Der Trick soll laut "Diario de Mallorca" so funktioniert haben: Wenn der Deutsche den Jeep aus dem Parkhaus abholte, passierte er zuvor mit einem Gepäckwagen die Kontrollkamera an der Einfahrt, an das er das Kennzeichen eines Anhängers montiert hatte. Danach befestigte er dieses Kennzeichen am Jeep und verließ das Parkhaus. Dem System wurde so vorgegaukelt, dass der Wagen nur wenige Minuten im Parkhaus stand. Fällig wurden nur 20 Cent statt Beträgen von deutlich mehr als 100 Euro.

Anfänglich forderte die Staatsanwaltschaft wegen wiederholten Betrugs eine Haftstrafe in Höhe von vier Jahren. Die Richterin verurteilte den Deutschen anfänglich zu 3,5 Jahren. Nach einem Schuldeingeständnis und einer Einigung auf ein Bußgeld wurde die Haftstrafe auf eine zweijährige Bewährungsfrist herabgesetzt. /rp