Von wegen Winter! Über 20 Grad auf Mallorca

Der Winter auf Mallorca wird seinem Namen bislang nicht gerecht. Die Sonne scheint Anfang Dezember kräftig, und die Temperaturen sind angenehm.

Am Montag (3.12.) zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. Die Temperaturen in Palma de Mallorca und Sa Pobla steigen auf 21 Grad, in Felanitx auf 20 Grad. Wer noch über ein kurzes Bad im Meer nachdenkt, kann sich bei 19 Grad Wassertemperatur an der Playa de Palma ins Wasser wagen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht muss jedoch der dicke Pulli angezogen werden. Es kühlt auf 6 Grad in Palma de Mallorca ab, in Felanitx bleibt es bei 11 Grad milder.

Das schöne Wetter setzt sich am Dienstag fort. An den Temperaturen ändert sich nicht viel, am Abend kann es aber etwas neblig werden.

Mit viel Sonne geht es auch die restliche Woche weiter. /rp