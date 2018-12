Auf Mallorca ist es dreimal wärmer als in Deutschland

Mallorca, Dezember, 22 Grad. Was will man mehr? Die Insel zeigt sich von ihrer besten Seite. Während die Menschen in Deutschland bei winterlichen Temperaturen frieren, strahlt auf Mallorca die Sonne pausenlos.

Erst nach Sonnenuntergang kann es am Dienstag (4.12.) neblig werden. Zudem wird es bei 5 Grad in Sa Pobla und 7 Grad in Palma de Mallorca kühl. In Felanitx bleibt es bei 11 Grad milder.

Der Dienstag startet mit Nebel, der in einen unbewölkten Himmel übergeht. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad gibt es reichlich Sonnenschein.

Auch am Mittwoch ändert sich nichts am schönen Wetter. Die Temperaturen bleiben konstant, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. /rp