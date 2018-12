Vier Monate altes Baby stirbt nach Sturz auf Treppe in Port d'Andratx

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (4.12.) gegen 10 Uhr im Carrer Rodríguez Acosta.

Ein vier Monate altes Baby ist am Dienstag (4.12.) in Port d'Andratx auf Mallorca gestorben, nachdem der Vater mit ihm auf der Treppe gestürzt war. Die Guardia Civil untersucht die Unglücksumstände.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr in einem Gebäude des Carrer Rodríguez Acosta in Port d'Andratx. Ersten Informationen zufolge war der Vater mit dem Baby auf der Treppe gestürzt und verlor das Bewusstsein. Beim Erwachen fand er das eigene Kind schwer verletzt und blutend. Er brachte es zum Arzt, der sofort eine Verlegung ins Krankenhaus Son Espases veranlasste. Dort erlag das Baby den Verletzungen. /tg