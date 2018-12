Weitere Flüchtlingsboote vor der Küste von Mallorca entdeckt

Die Guardia Civil suchte am Mittwochmorgen (5.12.) nach weiteren Booten.

Vor der Küste von Mallorca sind in der Nacht auf Mittwoch (5.12.) und am Mittwochmorgen mehrere Flüchtlingsboote entdeckt worden. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet von insgesamt drei oder vier Booten, nach denen die Guardia Civil in der Nähe von Cabrera und vor der Südküste Mallorcas gesucht wurden. Die Behörden gehen von rund 80 Insassen aus, darunter wohl mehrere Kinder.

Zuletzt waren vier Flüchtlingsboote vor Mallorca im Oktober entdeckt worden. Auf den Balearen kommen regelmäßig kleine Boote an, vor allem aus Nordafrika, an. In den vergangenen Jahren hatte die Zahl der Pateras deutlich zugenommen. /ff /tg