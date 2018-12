Mallorca, vom Nebel verhüllt

Mallorca ist am Mittwochmorgen (5.12.) in dichtem Nebel erwacht - in Palma de Mallorca sowie weiteren Orten auf der Insel war von der aufgehenden Sonne zunächst wenig zu sehen.



Auf dem Flughafen von Mallorca mussten wegen der geringen Sichtweite die Zeitabstände zwischen den Landungen vergrößert werden, wie die Vereinigung der Fluglotsen per Twitter mitteilte. Die Feuerwehr auf Mallorca rief Autofahrer auf, besondere Vorsicht auf den Straßen walten zu lassen.





Vas a dur els nins a l'escola?

Vas a fer feina?

El vehicle és la teva eina de treball?



Idò avui és un dia de posar mil ulls a la carretera!#LaTevaSeguretatLaNostraMeta pic.twitter.com/8qGauKapCk — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) 5. Dezember 2018

Laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet verzieht sich der Nebel im Laufe des Vormittags, kehrt aber am Abend zurück. Im Laufe des Tages gibt es bei Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad reichlich Sonnenschein. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt gering.Auch in den kommenden Tagen muss mitgerechnet werden. Ambleibt es meist sonnig bei Höchsttemperaturen von 21 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 7 und 10 Grad. Amzeigen sich vermehrt Wolken am Himmel, die Temperaturen gehen leicht zurück. /ff