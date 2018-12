Guardia Civil zerschlägt Einbrecherbande bei Razzia in Palma de Mallorca

Die Polizei bei der Razzia in Palma de Mallorca.

Mit einer groß angelegten Polizeioperation sucht die Guardia Civil auf Mallorca am Mittwochvormittag (5.12.) nach mutmaßlichen Einbrechern. Bei der Operation wurden in Palma de Mallorca mindestens sechs Wohnungen durchsucht und mehrere Verdächtige festgenommen. Sie sollen für mehrere Einbrüche in der Großgemeinde Calvià im Südwesten der Insel verantwortlich sein.

Die Polizei beschlagnahmte bei den Durchsuchungen Schmuck und weitere Wertgegenstände. Am Vormittag setzten die Beamten die Durchsuchungen fort. Beim Einsatz im Carrer Pacual Ribot kam es zu einer dramatischen Szene. Eine der Betroffenen erlitt einen Nervenzusammenbruch und schrie laut auf. Anschließend fiel sie in Ohnmacht. /tg