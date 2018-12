Schütteltrauma und Kokainspuren: Polizei nimmt Eltern von Baby auf Mallorca fest

Ambulanzwagen am Krankenhaus Son Espases.

Ambulanzwagen am Krankenhaus Son Espases. Foto: DM/Archiv

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben ein Paar wegen des Verdachts festgenommen, ihren erst einmonatigen Sohn misshandelt zu haben. Bei dem Baby war in der Notaufnahme im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca ein Schütteltrauma diagnostiziert worden. Zudem seien erhebliche Spuren von Kokain festgestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch (5.12.).

Das Baby war am Montag eingeliefert worden. Nach der Meldung des Falls bei der Polizei suchten Beamte das Krankenhaus auf. Als sich der Verdachtsfall erhärtete, nahm die Polizei die 29-jährige Mutter und den 28-jährigen Vater vorläufig fest. /ff