Frisch restauriert: Der Wachturm bei Cala Pi erstrahlt in neuem Glanz

So sieht der Torre de Cala Pi jetzt aus. Foto: DM

Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten erstrahlt der Torre de Cala Pi wieder in neuem Glanz. Der Bürgermeister von Llucmajor, Grancesc Miralles, und der für Kulturerbe zuständige balearische Minister, Gori Estarellas, statteten dem alten Wachturm an der Südküste von Mallorca am Mittwoch (5.12.) einen Besuch ab.

Es handelt sich um das erste Projekt eines mehrjährigen Programms, mit dem nach und nach mehrere der alten Wachtürme an der Inselküste restauriert werden sollen. Als nächstes Bauwerk ist die Torre des Verger-Talaia de ses Ànimes in Banyalbufar an der Reihe.