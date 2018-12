Auch am Wochenende kann es weiter zu starkem Frühnebel kommen.

Wie warm wird es am zweiten Advent auf Mallorca?

Es ist zwar kein Strandwetter mehr auf Mallorca. Aber ein angenehmer Küsten- oder Gebirgsspaziergang liegt durchaus drin an diesem zweiten Adventswochenende.

Am Freitag (7.12.) scheint bei überwiegend klarem Himmel die Sonne. Die Temperaturen in Palma de Mallorca erreichen tagsüber 18 Grad und fallen nachts auf 7 Grad. In der Inselmitte wird es wärmer. Hier liegen die Höchsttemperaturen um die 19 Grad. Im Gebirge (Escorca) wird es nachts mit 3 Grad empfindlich kühl.



Vorsicht Nebel

In der Nacht und am Morgen ziehen wie schon in den vergangenen Tagen dichte Nebelschwaden über die Insel, die ortsweise die Sicht erheblich einschränken können. Autofahrer sollten vorsichtig fahren und nochmal überprüfen, ob sie auch wissen, wo die Nebelscheinwerfer angehen. Der Wind weht aus West / Südwest.



Schauer am Wochenende

Am Wochenende kann es auf Mallorca ortsweise und vorrübergehend regnen. An den Temperaturen ändert sich wenig. Tagsüber wird es ein wenig kühler. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen.

Am Sonntag wird der Himmel wieder klarer. Die Temperaturen steigen und der Wind dreht auf westliche Richtungen. /tg

