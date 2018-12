Die "Rhein" macht halt vor Mallorca

Seit Freitag (7.12.) liegen im Hafen von Palma de Mallorca zwei Nato-Schiffe vor Anker: das unter deutscher Flagge fahrende Schiff "Rhein" und die spanische "Turia". Beide sind Teil des Verbands für Minenabwehrfahrzeuge (Standing NATO Mine Counter Measure Group 2).

Die "Rhein" hatte im Juni ihren Heimathafen Kiel verlassen, um in den kommenden sechs Monaten als Flaggschiff den Minenabwehrverband im Mittelmeer anzuführen. Ziel ist es, die maritime Sicherheit, die freien Seewege, und die Zusammenarbeit der Allianz auf den Meeren zu unterstützen. Die "Rhein", 3.170 Bruttoregistertonnen und 100,5 Meter Länge - kann 15 Knoten schnell fahren. Der "Tender" ist bereits seit September 1993 im Einsatz und besuchte den Hafen von Palma de Mallorca erstmals im Juni 1996.

Die "Turia", ist ein bei Murcia hergestelltes Minensuchboot, das seit dem Jahr 2000 für das spanische Heer im Einsatz ist. Es misst 54 Meter und verfügt über ein System, das Minen im Wasser entdeckt und neutralisiert.

Die Nato-Schiffe werden noch bis Montag (10.12.) in Palma Station machen, bevor sie wieder in See stechen. /somo