Europaweite Razzia gegen die Mafia: Ermittler durchsuchten auch Wohnungen auf Mallorca

Bei internationalen Razzien gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation Ndrangheta sind in Deutschland, Niederlande, Belgien und Italien rund 90 Verdächtige festgenommen und vier Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Im Vorfeld hatte die Polizei in einer verdeckten Operation auch auf Mallorca ermittelt, wie "NWZ-Online" berichtet.

Die europäische Justizbehörde Eurojust sprach bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (5.12.) von der "bisher größten gemeinsam koordinierten Aktion gegen eine organisierte kriminelle Bande in Europa". Mit der international koordinierten Operation sei ein "entscheidender Schlag gegen die Ndrangheta" gelungen. Die "aggressive, mafiöse und kriminelle Bande ist eine der mächtigsten verbrecherischen Vereinigungen der Welt. Sie kontrolliert den Großteil des europäischen Kokainhandels in Verbindung mit systematischer Geldwäsche, Bestechung und Gewalttaten", heißt es in der Pressererklärung.

Nach Informationen der NWZ-Online hatte die Polizei nach Angaben der Kölner Ermittler neben 23 Objekten in Nordrhein-Westfalen auch zwei Wohnungen auf Mallorca sowie zwei im belgischen Verviers durchsucht. Unter dem Namen "Falabella" hatte eine Ermittlergruppe beim Kölner Kriminalkommissariat verdeckt ermittelt. /tg