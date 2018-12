Erasmus-Studenten sollen mit Einheimischen auf Mallorca Weihnachten feiern

Die Weihnachtsfeiertage verbringt wohl niemand gerne alleine. Damit auch die Erasmus-Studenten der Balearen-Universität nicht vereinsamen, hat das internationale Studentennetzwerk ESN eine Kampagne namens "Nimm an Weihnachten einen Erasmus-Studenten auf" gestartet. So möchten die Verantwortlichen mallorquinische Familien dazu motivieren, beim gemeinsamen Feiern den Nicht-Einheimischen die lokalen Traditionen zu zeigen.

Interessierte Familien müssen ein Formular ausfüllen, in dem sie angeben können, an welchem der Weihnachtsfeiertage aber auch Silvester sie gerne einen Studenten bei sich aufnehmen möchten, ob der Student oder die Studentin auch bei ihnen übernachten kann und welche Sprachen in der Familie gesprochen werden.

Auch die Studenten, die an der Kampagne teilnehmen möchten, müssen in einem Formular Angaben zu ihren Sprachkenntnissen oder Lebensmittelallergien machen oder dazu, inwiefern sie sich, etwa mit einem typischen Gericht aus ihrem Heimatland, am Weihachtsessen beteiligen möchten.

Die Formulare können auf der Facebook-Seite des Studentennetzwerkes heruntergeladen werden.

In diesem Semester sind an der Balearen-Universität fast 200 ausländische Studenten aus Europa aber auch Ländern wie Mexiko, China oder Malaysia eingeschrieben. Während die meisten europäischen Studenten über die Feiertage zu ihren Familien in ihren Heimatländern fliegen, bleiben die aus weiter entfernteren Ländern über Weihnachten auf der Insel. /sw