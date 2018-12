Das Wetter zum Wochenstart kann nicht mit dem von Sonntag (9.12.) mithalten

In Palma hatte es am Sonntag (9.12.) 19 Grad.

In Palma hatte es am Sonntag (9.12.) 19 Grad. Foto: Livecams

Was war das wettertechnisch für ein schöner aber teilweise auch windiger zweiter Adventssonntag! Die Höchsttemperatur am Sonntag (9.12.) wurde in Felanitx erreicht: 20 Grad. Auch Palma und Sa Pobla kamen auf, für den Dezembermonat erstaunliche, 19 Grad. Teilweise erreichte der Wind bis zu 70 Stundenkilometer.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Am Montag (10.12.) wird es leider etwas trüber. Der Tag zum Wochenstart beginnt wolkig. Geringere Niederschlagsmengen sind an einigen Orten nicht auszuschließen, also lieber einmal den Schirm einpacken.

Alcúdia schafft es auf 19 Grad, in Santanyí sind 17 Grad gemeldet, in Palma nur 16. Nachts kühlt es in Lluc auf fünf, in Felanitx auf 12 Grad ab. /sw