Der Feuerteufel von Palma de Mallorca schlägt jetzt auch tagsüber zu

Der Feuerteufel, der seit Monaten Mülltonnen in Palma de Mallorca in Brand steckt, wird immer dreister. Am Sonntag (9.12.) schlug er erstmals am helllichten Tag zu und ließ innerhalb kurzer Zeit an fünf verschiedenen Stellen an der Playa de Palma ingesamt elf Container in Flammen aufgehen: an zwei verschiedenen Orten des Carrer Cannes, Carrer Trasimé, Carrer Marineta und Carrer Sant Cristófol. Die Feuerwehr musste von verschiedenen Wachen aus anrücken, um gleichzeitig an mehreren Stellen eingreifen zu können.

Die Polizei sucht den Pyromanen auf Hochtouren und überwacht die Straßen bereits mit Zivilpolizisten. Bislang hatte der Feuerteufel ausschließlich im Schutz der Dunkelheit zugeschlagen. Nun nutzt er anscheinend die Anonymität der im Winter verlassenen Straßen der Playa de Palma.

Im Laufe des Jahres 2018 brannten an der Playa de Palma und in anderen Stadtviertel von Palma bereits etwa 300 Müllcontainer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, um den Täter zu finden. /tg