Fall Cursach: Polizei konfisziert Handys von Journalisten

Die Nationalpolizei auf Mallorca macht im Fall Cursach auch vor der Presse nicht Halt: Am Dienstag (11.12.) haben Beamte mehrere Redaktionen auf der Insel aufgesucht, um Handys von Journalisten sicherzustellen. So traf es bei der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" den Gerichtsreporter Kiko Mestre. Er musste sein Mobiltelefon abgeben. Gleichzeitig kündigten die Beamten an, am Nachmittag wiederzukommen, um den Computer des Redakteurs sowie persönliche Unterlagen sicherzustellen.

Auch bei der Nachrichtenagentur Europa Press wurde die Nationalpolizei vorstellig und konfiszierte das Handy und zwei Computer einer Redakteurin. Die Anweisung kam vom Gericht in Palma, das den Fall Cursach untersucht.

Grund für die Aktion der Nationalpolizei war offenbar, dass die beiden Redakteure geheime Informationen aus der Untersuchung an die Öffentlichkeit gebracht hatten.

"Diario de Mallorca" verurteilte die Beschlagnahmung der Arbeitsgeräte von Kiko Mestre und erinnert daran, dass sie das fundamentale Recht auf Information sowie das Berufsgeheimnis verletzen, das in der Verfassung garantiert ist.

Bartolomé Cursach steht im Verdacht, durch Bestechung von Beamten, Polizisten und Politikern über Jahre hinweg eine Vorzugsbehandlung seiner Gruppe (Tito's, Pachá, Megapark, Megasport) durch die öffentliche Verwaltung genossen zu haben. Nach rund einem Jahr in Untersuchungshaft war er im April unter Auflagen auf freien Fuß gekommen. /jk