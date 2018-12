Hohe Wellen, Gewitter und Hagel: Wetterwarnung auf Mallorca

Wie schön das Wetter am Mittwoch in Port d´Andratx doch ist!

Wie schön das Wetter am Mittwoch in Port d´Andratx doch ist! Foto: MZ Livecam

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein auf Mallorca am Mittwoch (12.12.). Das schöne Wetter bleibt jedoch nicht lange. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Donnerstag und Freitag eine Wetterwarnung ausgegeben.

Die Sonne kann am Mittwoch noch den ganzen Tag genossen werden. Die Temperaturen steigen inselweit auf 17 Grad. In der Nacht wird es frisch: 5 Grad in Palma de Mallorca, 6 Grad in Sa Pobla, 9 Grad in Felanitx.

Die Temperaturen gleichen am Donnerstag denen vom Vortag. Das ist die gute Nachricht. Schlechter hingegen wird alles andere. Bereits am Morgen zieht der Himmel zu und es kann den ganzen Tag regnen. Am Abend können die Schauer heftig ausfallen und von Gewitter begleitet werden. Teilweise kann der Niederschlag sogar als Hagel fallen.

Aemet hat ab 18 Uhr für die Tramuntana die Warnstufe Gelb ausgerufen. Pro Stunde können 20 Millimeter Niederschlag fallen.

Die Warnstufe gilt bis Freitag 12 Uhr. Ab Mitternacht warnt Aemet zudem vor bis zu vier Meter hohen Wellen. An der Küste im Süden und Osten gilt Warnstufe Gelb, an der Westküste Orange. Die Temperaturen sollen leicht sinken. /rp