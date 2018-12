Parlament der Balearen billigt neues Wanderweg-Gesetz

Immer wieder gibt es auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln Streit darüber, welche Wege als Wanderwege genutzt werden können, wo Privateigentum durchquert werden darf und welche Routen als geschützt gelten.

Das Parlament der Balearen hat am Dienstag (11.12.) ein Gesetz auf den Weg gebracht, in dem per Katalog bestimmt werden soll, auf welchen Wegen welche Rechtssituation herrscht. So sollen einige von Privatpersonen gesperrte Straßen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, wenn sie zum Beispiel traditionelle Routen, wie die der Wachtürme, unterbrechen. Für das unrechtmäßige Sperren von Wegen sollen Strafen von bis zu 20.000 Euro verhängt werden können.

Besonders hitzig wurde die Möglichkeit von Enteignungen diskutiert, die in dem Gesetzentwurf vorgesehen sind, und von den Oppositionsparteien kritisiert wurde. Die PP kündigte an, im Falle eines Wahlsieges 2019 das Gesetz wieder kippen zu wollen.