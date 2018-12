Entlassungen an Juaneda-Kliniken: Gewerkschaft vermeldet Vorvereinbarungen

Weniger Entlassungen bei den Juaneda-Kliniken auf Mallorca? Bei den ERE-Verhandlungen, so heißt in Spanien das Verfahren, in dem Firmen in wirtschaftlichen Schieflagen Mitarbeiter zu reduzierten Abfindungen entlassen können, hat es laut Gewerkschaftssprecher Jorge Rivas einen Vorstoß gegeben. Statt wie bisher 231 sollen 150 Mitarbeiter gehen und ihnen Abfindungen angeboten werden. Davon seien laut Jorge Rivas 75 Prozent Gesundheitspersonal. Ärzte seien weniger betroffen. Im Gespräch sind Abfindungen von 30 Arbeitstagen pro Jahr, maximal würden 15 Monatsgehälter ausgezahlt werden.

Die Juaneda-Kliniken bestritten, dass es eine solche Vorvereinbarung gebe. Sie wiesen darauf hin, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden und dass man sich am Donnerstag (13.12.) zu Ergebnissen äußern wolle. /lk