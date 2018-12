Polizei erwischt Dieb auf Kletterraubzug im Hotel

Die Policía Nacional auf Mallorca hat einen Einbrecher festgenommen, der in einem Hotel an der Playa de Palma eingebrochen ist. Dabei kletterte der 34-Jährige über die Fassade auf die Balkone, während die Gäste schliefen. Dabei wurde er jedoch von Hotelgästen entdeckt, die den Sicherheitsdienst alarmierten. Seine Aktion wurde gefilmt und die Polizei gerufen, als er in einem Zimmer verschwand.

Die Beamten machte sich anhand der Videos auf die Suche nach dem Einbrecher und fand ihn schließlich unter einem Bett in einem der Zimmer und stellte Diebesgut sicher.

Ein weiterer Mann wurde am Donnerstag (13.12.) überführt, der sich ebenfalls über Hotel-Balkone auf Diebestour begeben hatte. Er soll in drei Hotels an der Playa de Palma eingebrochen haben. Lange suchen mussten die Beamten ihn nicht, er wurde kurz zuvor wegen eines anderen Einbruchs festgenommen. Zudem hielt er sich illegal in Spanien auf.

Beide Einbrecher sind bereits wegen mehrerer Vorstrafen im Polizeiregister eingetragen. /rp