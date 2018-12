Die Sturmausläufer erreichen Mallorca

Es ist grau und regnerisch auf Mallorca. Und in Kürze gesellt sich noch ein heftiger Wind hinzu. Für die Nacht von Donnerstag (13.12.) auf Freitag (14.12.) wird ein Sturm erwartet. Erste Anzeichen sind schon da.

Ab 20 Uhr hat der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb für die ganze Insel ausgegeben. Pro Quadratmeter und Stunde sollen bis zu 20 Millimeter Niederschlag fallen, binnen zwölf Stunden können es 60 Millimeter werden.

Der Niederschlag kann zeitweise als Hagel fallen und von Gewitter begleitet werden.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 8 Grad in Palma de Mallorca, 9 Grad in Sa Pobla und 12 Grad in Felanitx.

Ab Mitternacht warnt Aemet zudem vor starkem Wind. In den Bergen der Tramuntana sollen die Windböen 120 Stundenkilometer schnell wehen.

Der Sturm sorgt für hohe Wellen. Rund um Mallorca gilt ab 4 Uhr Warnstufe Orange wegen bis zu fünf Meter hohen Wellen.

Freitagmittag werden die Warnstufen auf dem Land aufgehoben. An der Küste ist bis 18 Uhr Vorsicht geboten. /rp