Talentshow plant Stadionkonzert in Inca

Schon zum zweiten Mal in Folge wird Inca im Jahr 2019 Teil der TV-Talentshow "Operación Triunfo". Der Ort im Inselinneren ist Teil einer Tour der Nachwuchs-Musiker, die auch in Barcelona, Madrid, Coruña und Pamplona auftreten werden. Das Musik-Event, bei dem im vergangenen Jahr 11.000 Menschen zusammenkamen, wird im Sportzentrum Mateu Cañellas stattfinden.

Das Rathaus der Gemeinde will anlässlich des Events die Anfahrt in den Ort und zum Gelände, auf dem das Konzert stattfindet, erleichtern. Auch provisorische Parkplätze sollen kurzzeitig geschaffen werden. Außerdem will die Behörde Besucher dazu auffordern, an dem Tag verstärkt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. /sw