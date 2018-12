Gunter Demnig verlegt schon am Samstag (15.12.) Remembrance Stones auf Mallorca

34 Gedenksteine verlegt der deutsche Künstler Gunter Demnig von Samstag (15.12.) bis Dienstag auf Mallorca: 14 der sogenannten Stolpersteine für Opfer des Nationalsozialismus und 20 weitere Remembrance Stones für Opfer des Franco-Regimes. Ursprünglich war geplant gewesen, zunächst am Sonntagvormittag (16.12.) die Stolpersteine in Palma zu verlegen und dann ab dem Nachmittag mit den Remembrance Stones zu beginnen.

Nun wurde der Plan geändert, und Demnig, der bereits seit Donnerstag (13.12.) auf der Insel weilt, beginnt nun schon am Samstag (15.12.) mit der Installation eines Remembrance Stones für Climent Garau Joan, zur Zeit der Franco-Machtübernahme republikanischer Bürgermeister von Porreres. Um 17 Uhr verlegt Demnig den Stein vor dem Rathaus des Ortes. Zur Zeremonie reisen auch Nachkommen von Garau aus Brasilien an.

Am Sonntag (16.12.) beginnt Demnig dann ab 9 Uhr, die Stolpersteine mit der Gedenkplakette für Miquel Navarro Campomar in La Vileta zu verlegen. Um 13.10 Uhr wird der Trupp an der Plaça Pescateria in Palmas Zentrum erwartet, wo Demnig sieben Steine für Nazi-Opfer aus Palma anbringt, deren letzter Wohnort ungeklärt ist. Zu der Zeremonie gibt es Musik, der Bürgermeister von Palma, Toni Noguera, die deutsche Konsulin Sabine Lammers sowie der Kulturstadtrat Llorenç Carrió werden kurze Ansprachen halten. /jk