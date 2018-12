Mallorca-Flieger muss nach Zusammenstoß mit Vogel umkehren

Ein Passagier-Flugzeug musste am Freitag (14.12.) nach einem Zusammenstoß mit einem Vogel umkehren und wieder auf dem Flughafen von Palma de Mallorca landen.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Der Easyjet-Flug von Palma de Mallorca nach London war gerade gestartet, als ein Vogel die Flugbahn kreuzte. Ob das Tier in die Triebwerke geriet, ist nicht bekannt. Jedenfalls war der Schaden am Flugzeug so erheblich, dass der Pilot entschied, umzukehren.

Nach dem Kontakt mit dem Tower haben die Flughafenmitarbeiter beschlossen, das Notfallprotokoll zu starten. Einheiten der Guardia Civil, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr positionierten sich neben der Landebahn. Glücklicherweise verlief die Landung ohne Probleme.

Easyjet ist nun darum bemüht, Ausweichflüge für die Passagiere zu finden. Denn das Flugzeug muss nach dem Zusammenstoß mit dem Vogel repariert werden. /rp