In Puerto Portals segelt die Drachenklasse

30 Boote nehmen an der Regatta in Puerto Portals teil. Foto: Puerto Portals

Günstige Windbedingungen für die Regatta Dragon Winter Series, die noch bis zum Sonntag (16.12.) in Puerto Portals stattfindet. An Regatten der Drachenklasse (bis zu 9 Meter Länge) nehmen weltweit 1.500 Boote aus 26 Ländern teil. Die 30 in Puerto Portals teilnehmenden Boote starten Samstag und Sonntag um 11.30 Uhr.

In Puerto Portals findet die dritte Regatta der Winter-Serie statt. In Führung liegt das deutsche Boot Goldkante von Tanja Jacobsohn. Zu Gast in Puerto Portals ist man nach dem letzten Jahr zum zweiten Mal.

Das für die Drachenklasse typische Segelschiff wurde 1929 von Johan Anker entworfen. Von 1948 bis 1972 war es eine olympische Klasse.