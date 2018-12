Schuldspruch im Fall des Balkon-Mordes

Am Freitagabend (14,12) wurde der 60 Jahre alte Angeklagte für den Mord an seiner Frau von der Jury des Gerichts in Palma de Mallorca schuldig gesprochen (MZ berichtete). Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe in Höhe von 22 Jahren. Dazu soll er den beiden hinterbliebenen Kindern der Frau eine Entschädigung von 200.000 Euro zahlen. Der Richter hat sich noch nicht zu der Höhe der Strafe geäußert, Prozessbeginn war Montag.

Der Mann hat seine Frau am 29. Mai 2016 mit mehreren Stichen auf ihrem Balkon in Port de Pollença getötet. Mehrere Zeugen sahen die Tat, der Angeklagte war geständig.