Durchgedreht: Spritztour endet im Sand der Playa de Palma

Ein am Strand der Playa de Palma stecken gebliebenes Auto hat die Ortspolizei von Palma de Mallorca am Montagmorgen (17.12.) entdeckt. Anscheinend hatte jemand seinen Pkw nachts auf den Strand gelenkt, bis die Räder durchdrehten. Die Polizei machte ein Foto und postete auf Facebook: "Bis klar ist, was passiert ist, wird das Auto abgeschleppt."