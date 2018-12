Festnahme nach blutigem Streit in Waschanlage von Manacor

Einer der Mitarbeiter erlitt eine Schnittwunde an der Kehle.

Einer der Mitarbeiter erlitt eine Schnittwunde an der Kehle. Foto: Polizei

Die Policía Nacional und die Guardia Civil auf Mallorca haben am Montag (17.12.) zwei Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in einer Autowaschanlage in Manacor einen blutigen Streit angezettelt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag (13.12.). Gemeinsam mit seinem Bruder hatte ein ehemaliger Angestellter die Waschanlage aufgesucht, um seine Wiedereinstellung zu fordern. Der Chef der Firma war zu dem Zeitpunkt nicht da, woraufhin der Mann per Telefon diesem Morddrohungen machte. Die Frau vom Chef war bei dem Telefonat zugegen, und es entwickelte sich eine wilde Diskussion.

Die Männer waren mit einer Pistolenattrappe und einem Cuttermesser bewaffnet. Als die Mitarbeiter des Unternehmens der Frau vom Chef zu Hilfe eilten, kam es zu einer Schlägerei. Einer der Festgenommenen hielt einen Mitarbeiter fest, während der Bruder mit dem Cuttermesser diesem die Kehle aufschnitt. Der Mann erlitt eine 15 Zentimeter lange und 1,5 Zentimeter tiefe Schnittwunde.

Wie die Polizisten ermittelten, hatten die Brüder mit dem Cuttermesser erst kürzlich einen Raubüberfall ausgeführt, bei dem sie ein Handy ergaunerten.

Die Brüder sind bereits mehrfach im Polizeiregister eingetragen. Zusammen haben sie es schon auf 30 Festnahmen gebracht, 21 wegen gewaltsamen Übergriffen. Am Mittwoch (19.12.) sollten sie dem Richter wegen versuchten Totschlags und Morddrohungen vorgeführt werden. /rp