Schlafhöhle auf Mallorca kommt Eigner teuer zu stehen

Sich nicht an die Regeln zu halten, kann teuer werden. Das mussten jetzt die Grundstückseigner erfahren, die ohne Erlaubnis eine Höhle bei Sóller zu einem Schlafzimmer ausgebaut hatten. Der Inselrat von Mallorca fordert jetzt ein Bußgeld von 70.000 Euro.

Der Grund: Die Höhlenschläfer hätten ihr Vorhaben nicht nur vor den Behörden verheimlicht, sondern sich auch nicht als Bauland ausgeschriebenes Gelände für ihre Wohnpläne ausgesucht - mitten in einem Naturschutzgebiet im Tramuntana-Gebirge. Außerdem müssen die Störenfriede ihre Installationen jetzt komplett abbauen und die "cueva" in ihren Originalzustand zurückversetzen.

Dann, so ein Sprecher des Inselrats am Donnerstag (20.12.) müsse das Paar nur 80 bis 90 Prozent des Bußgelds bezahlen. Das schicke Eingangsportal, die Bodenfliesen, die Gasheizung und der eigens verlegte elektrischer Strom - all das müsse weichen. /somo