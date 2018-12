US-Hotelkonzern ALG steigt mit Übernahme von Alua ins Mallorca-Geschäft ein

Alua Soul Mallorca Resort in Cala Egos.

Alua Soul Mallorca Resort in Cala Egos. Foto: Alua Hotels

Der US-amerikanische Hotelkonzern Apple Leisure Group (ALG) steigt groß ins Mallorca- und Spanien-Geschäft ein. Mit der Übernahme der Aktienmehrheit bei Alua Hotels & Resorts verfügt das Unternehmen mit Sitz in New York künftig über 16 spanische Hotels, sieben davon auf Mallorca. Der bisherige Alua-Chef, Javier Águila, bekommt die Verantwortung für die ALG-Expansion in ganz Europa übertragen.

ALG hat den Hauptsitz in New York. Die Geschäfte konzentrierten sich bislang in Mexiko und der Karibik. Unternehmenschef ist Alex Zozaya. Erwartet wird eine Expansion im Mittelmeerraum und auf den Kanaren. /tg